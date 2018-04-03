Верить в призраков, считать их вымыслом? У каждого собственный ответ на этот вопрос. Но все чаще потусторонние существа встречаются людям в повседневной жизни, пишет со ссылкой на .

Не становятся исключением даже самые смелые – к примеру, байкеры, известные своим суровым нравом и бесстрашием. Недавно в сети обнародовали видеозапись из камеры наблюдения, установленной на одной из сельских дорог.

На ролике видно, что проезжающего мимо мотоциклиста заставила убегать с пути женская фигура в белом одеянии. Силуэт возник неожиданно, неизвестно откуда, следовательно водитель даже не успел опомниться. Он остановился и слез с транспортного средства, чтобы проверить, что произошло, как вдруг призрак набросился на него.

Оседлав железного коня байкер ударил по газам и скрылся. Как известно, видео было снято еще в 2016 году, но появилось только сейчас – вероятно, автор не слишком хотел вспоминать тот случай.

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