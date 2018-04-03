Профильный комитет рады поддержал прошлогодний проект постановления об увольнении Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в комитете, на заседании во вторник депутаты поддержали проект постановления №5642, зарегистрированный 16 января 2017 года депутатами Игорем Шурмой и Александром Вилкулом, о признании работы У.Супрун неудовлетворительной и обращении в Кабмин об увольнении ее с должности.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, депутаты считают недостаточной работу У.Супрун по проведению закупок лекарственных средств за средства бюджета.

Как сообщалось, в январе 2017 года народные депутаты А.Вилкул и И.Шурма (фракция "Оппозиционный блок") зарегистрировали проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения У.Супрун.