Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» возник из-за короткого замыкания, в точности, как при пожаре в детском лагере «Виктория» в Одессе. Мне писали, что не патриотично сравнивать такие вещи. Во-первых, нам, украинцам, должно быть все равно, что там происходит у них. Во-вторых, у нас, в Украине, такой трагедии бы не случилось — у нас люди бы штурмом взяли этот ТЦ и открыли бы двери кинозала.

Но вот она, правда жизни: причина пожара была одна и та же. И у нас, и у них, погибли дети, оказавшиеся за закрытыми дверями. Разница лишь в том, что их пожарные не пошли в огонь и не пустили других, а наши, дети из того же лагеря, все же вытаскивали друзей, но всех спасти не смогли.

Впрочем, какое НАМ дело до храбрости ИХ пожарных, если НАШИ НЕ СМОГЛИ начать ликвидацию пожара из-за отсутствия рабочих гидрантов. Какая нам разница, что У НИХ не сработала пожарная сигнализация, если У НАС она не сработала тоже, хотя обошлась в 11 миллионов гривен. Наши пожарные приехали за шесть минут, но к пылающему корпусу нельзя было даже близко подойти, а в соседних корпусах от жара стекла лопались. То есть к моменту вызова корпус горел уже минут 15-20 — не меньше.

Это случилось в городе, где мама местного мэра, пенсионерка Мария Труханова, задекларировала 373 тысячи долларов, 1,57 млн грн наличными, наручные часы Bovet. А еще у нее дом на 252 квадрата, дом на 47 квадратов, земельный участок в Одессе почти на 700 квадратов и около 27000 (да, тысяч!) квадратных метров участок с домом в Винницкой области. А еще акции завода и пенсия 18 478 гривен. Как пояснил сам Труханов: «Гривня к гривне, копейка к копейке, где-то заработала, где-то поменяла на доллары и вкладывала».

Ну ОК, черт с ними, с часами Труханова, его недвижимостью и миллионами его мамы. Возле деревянного лагеря, открытие которого своим присутствием почтил лично Президент Порошенко, не было рабочего гидранта, а пожарная сигнализация не работала. Гарант привычно и не заморачиваясь разрезал красную ленточку в корпусе, который был построен с массой нарушений – не впервой. Если бы не жертвы.

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Я не знаю, воспринял ли Порошенко историю с «Викторией», как ужасную подставу. Но я знаю, что мэр Одессы Труханов, продолжает работать, даже находясь под судом. Я знаю, что судья из Днепра, Геннадий Подберезный, которого взяли с поличным на попытке дать взятку главе САП Холодницкому, уже вернулся на работу и выносит решения именем НАШЕЙ с вами Украины. Я знаю, что пойманного на взятке в 250 000 гривен начальника налоговой из Николаева отпустили за штраф в 17 000 гривен. Еще раз, штраф за взятку в четверть миллиона – это 17 тысяч и свободен.

Мне глубоко фиолетово как там поживает коррупция у северных соседей. Вот реально, наплевать и растереть. Мне не все равно, что происходит у нас. Наша коррупция, ходит с часами Патек Филип, ездит на топовых автомобилях, православно крестит взятки при получении и передаче денег, а если ее ловят на горячем – откупается за долю малую, заносит благодарочку и спокойно живет дальше в тех же элитных квартирах и загородных особняках.

У коррупционера есть лишь один критерий успеха: украсть столько, чтобы суметь откупиться и, чтобы после это осталось на безбедную жизнь. А запах сгоревших тел всегда можно перебить дорогими парфюмами. Если сгонять в Италию и Францию или мотнуться в Нью-Йорк в период скидок – будет не дорого.

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