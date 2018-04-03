Для Михаила Угарова, скончавшегося на днях художественного руководителя одного из самых честных и свободных театров России — «Театр.doc» — у властей не нашлось места даже на кладбище.

Об этом на facebook написал журналист Виталий Портников, информирует svodka.net.

Коллективу усопшего и его родственникам отказали в захоронении на Троекуровском кладбище из-за «отсутствия заслуг перед государством» и теперь театр собирает у зрителей деньги на похороны.

Это и есть ответ на вопрос, почему все прочие «деятели культуры», все эти народные артисты, лауреаты и завсегдатаи кремлевских концертов, готовы поддержать любую путинскую блажь, оправдать любое преступление. С первого дня начала своей карьеры — и до почетных похорон на Новодевичьем или Троекуровском они — государевы шуты, живущие только ради своих мнимых заслуг. А то, что такая, с позволения сказать, культура развращает общество и делает его скопищем покорных холуев, этих людей мало волнует. Бесплатная яма на Новодевичьем стоит мессы. И совести.

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