Портников пояснил, почему все «деятели культуры» готовы поддержать
любую путинскую блажь
Для Михаила Угарова, скончавшегося на днях художественного
руководителя одного из самых честных и свободных театров России —
«Театр.doc» — у властей не нашлось места даже на кладбище.
Об этом на facebook написал журналист Виталий Портников,
информирует svodka.net.
Коллективу усопшего и его родственникам отказали в захоронении
на Троекуровском кладбище из-за «отсутствия заслуг перед
государством» и теперь театр собирает у зрителей деньги на
похороны.
Это и есть ответ на вопрос, почему все прочие «деятели культуры»,
все эти народные артисты, лауреаты и завсегдатаи кремлевских
концертов, готовы поддержать любую путинскую блажь, оправдать любое
преступление. С первого дня начала своей карьеры — и до почетных
похорон на Новодевичьем или Троекуровском они — государевы шуты,
живущие только ради своих мнимых заслуг. А то, что такая, с
позволения сказать, культура развращает общество и делает его
скопищем покорных холуев, этих людей мало волнует. Бесплатная яма
на Новодевичьем стоит мессы. И совести.
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