Адвокат внефракционного нардепа Борислава Розенблата попросил Соломенский райсуд Киева вернуть его подзащитному загранпаспорта, так как обязательство сдать их якобы нарушает его права и интересы как парламентария. Прокурор заявил, что Розенблат может скрываться от следствия за границей, если ему разрешат выехать из Украины Фото: Блок Петра Порошенко / Facebook Имя подозреваемого в нем не называется, но указано, что он является народным депутатом Украины по одномандатному избирательному округу № 62.В решении отмечается, что, по убеждению адвоката Розенблата, обязательство сдать документы для выезда за границу "является фактическим препятствием выполнению его непосредственных обязанностей перед страной и избирателями, прямым нарушением его законных прав и интересов, учитывая продолжительность досудебного расследования (почти 16 месяцев), и полностью противоречит задачам уголовного производства при практическом отсутствии тех рисков, на которых настаивает сторона обвинения".Прокурор заявил, что Розенблат может скрываться от следствия за границей, если ему разрешат выехать из Украины.Суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов. Решение обжалованию не подлежит.19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в получении взятки задержали охранника Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и нардепу от "Народного фронта" Максиму Полякову.21 июля суд назначил Полякову меру пресечения в виде залога и обязательства сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. 25 июля депутат сообщил, что "как законопослушный гражданин внес залог".Суд назначил Розенблату залог в размере 7 млн грн и обязал его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать загранпаспорта на ответственное хранение. 17 октября нардеп сообщил, что срок действия установленной для него меры пресечения истек.19 октября Розенблат попытался вылететь в Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц, платежные карточки зарубежных банков, заграничный и осторожный паспорта.20 октября суд снова обязал Розенблата надеть электронный браслет.14 декабря стало известно, что суд разрешил Розенблату перемещаться по всей территории Украины.8 февраля 2018 года выяснилось, что суд разрешил Полякову снять электронный браслет. На следующий день обязательство носить электронный браслет суд отменил и для Розенблата.20 февраля в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование по "янтарному делу". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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