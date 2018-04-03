2 апреля 2018 года Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за нынешний месяц, передает со ссылкой на ПФУ.

“Начато финансирование пенсий за апрель. За первый день финансирования на выплату пенсий направлено 1 млрд 102,9 млн гривен, что составляет 3,5% месячной потребности”, — рассказали в Пенсионном фонде.

Напомним, Верховная Рада расширила перечень лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца. Парламентарии 282 голосами приняли соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что в апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март.

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