|Супермодель Аліна Байкова влаштувала сонячні ванни топлес (ФОТО)
|03.04.2018 16:35
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Супермодель Аліна Байкова, якій восени минулого року приписували роман з голлівудським оскароносним актором Леонардо ді Капріо, зараз насолоджується відпочинком у Маямі у компанії друзів.
На свіоїй сторінці в Інстаграм зірка опублікувала кілька світлин у бікіні, а також заінтриугвала пікантним відпочинком топлес.
До слова, модель мешкає та працює у США ось уже кілька років.
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