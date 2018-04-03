Студентка не дождалась зеленого на светофоре

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Студентка переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, но на запрещающий сигнал светофора. Сотрудник НАБУ в момент ДТП находился за рулем собственного автомобиля.

Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали.

Пресс-служба НАБУ подтвердила случай агентству Украинские Новости.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход" , - сказали в пресс-службе.