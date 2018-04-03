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Детектив НАБУ сбил девушку на переходе
03.04.2018 16:35
Детектив НАБУ сбил девушку на переходе
Студентка не дождалась зеленого на светофоре
Руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины вечером в понедельник, 2 апреля, совершил наезд на пешехода.
Детектив НАБУ сбил девушку на переходе Фото: google.com

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Студентка переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, но на запрещающий сигнал светофора. Сотрудник НАБУ в момент ДТП находился за рулем собственного автомобиля.

Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали.

Пресс-служба НАБУ подтвердила случай агентству Украинские Новости.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе.

Отмечают, что сотрудник бюро, как показала экспертиза, был трезв.

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