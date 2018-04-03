|Детектив НАБУ сбил девушку на переходе
|03.04.2018 16:35
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Студентка не дождалась зеленого на светофореРуководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины вечером в понедельник, 2 апреля, совершил наезд на пешехода.
Фото: google.com
Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Студентка переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, но на запрещающий сигнал светофора. Сотрудник НАБУ в момент ДТП находился за рулем собственного автомобиля.
Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали.
Пресс-служба НАБУ подтвердила случай агентству Украинские Новости.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе.
Отмечают, что сотрудник бюро, как показала экспертиза, был трезв.
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