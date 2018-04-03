Коренные жители Крыма готовятся к тому, чтобы вернуть полуостров в состав Украины с помощью силы, сообщает со ссылкой на .

Крымские татары создали батальон «Аскер», который на данный момент является гражданским невооруженным формированием. Однако вскоре он должен войти в состав 57 бригады .

Затем «Аскер» будет готовиться к тому, чтобы при первой возможности освободить аннексированный полуостров силовым путем.

Об этом сообщил основатель батальона, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

«У нас есть документ, на основании которого нам должны дать отдельный батальон внутри, по-моему, 57-й бригады морской пехоты», — заявил он.

Ислямов отметил, что батальон в составе бригады будет готовиться к силовому освобождению Крыма. Он подчеркнул, что все хотят мира, но когда приходит враг, необходимо готовиться к освобождению собственных территорий.

Основатель батальона напомнил, что россияне пришли в Крым с оружием в руках, следовательно от них нужно избавляться аналогичным образом.

«Он (враг, — ред) должен видеть нашу готовность бороться за Крым. Когда он ложится спать, он должен думать о том, есть ли рядом с ним наш диверсант, есть ли рядом с ним опасность. У нас должны быть кулаки. Нет государства без армии, не бывает. У нас должна быть своя армия, крымская«, — отметил Ислямов.

При этом он подчеркнул, что такая армия должна существовать в крымскотатарской автономии в составе Украины.

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