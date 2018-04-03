Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции действием автоматики отключился от энергосети, причины выясняются, сообщил во вторник оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

"В 15.02 (совпадает с мск) 3 апреля 2018 года энергоблок №1 Хмельницкой АЭС действием автоматики отключен от энергосети. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.

По данным компании, второй энергоблок АЭС работает в штатнофм режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

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