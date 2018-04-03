В последнее время, Россия начала готовиться к возможному отключению Свифт.

На данный момент, пенсионеров РФ насильно переводят на карточки платежной системы «Мир».

Вначале Сбербанк блокирует карточки пенсионеров, куда приходила их пенсия, а при обращении в отделение предлагают перевыпустить, но уже не Visa, а карту «Мир».

Напомню, что Путин в прошлом году заявил что РФ переведет свою экономику на военные рельсы.

Переход на свою платежную систему, пусть и не эффективную, исключительно для внутреннего пользователя, является одним из шагов к закрытию страны перед возможной войной.

Напомню также, что третий этап реформирования армии РФ должен закончится к 2020 году, а это полное переоснащение войск.

К этому же году Европейский союз планирует выделить деньги для устранение недочетов в логистической инфраструктуре и подготовки ее к передвижению танков и другой тяжелой военной техники.

Можно долго спорить о том будет война или нет, но однозначно то, что все крупные игроки к ней активно и ускоренно готовятся.

Уверен, что мы будем наблюдать все больше индикаторов такой подготовки.

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Меня же, как гражданина, офицера запаса и отца очень волнует ситуация с подготовкой в Украине, которая однозначно тоже ведется, но которую сложно проконтролировать и оценить до часа Ч.

Вселяет надежду, что все таки благодаря Майдану мы оказались на правильной стороне — стороне Цивилизации.

И Украину будут подгонять в организации мер по улучшению с сфере безопасности потому, что стабильная Украина является залогом Безопасности в регионе.

Соответственно противодействующая сторона или если хотите соперник, враг, будет всеми силами дестабилизировать ситуацию, не отдельно выбирая методы, потому как именно дестабилизация региона является для РФ нужной и успешной стартовой позицией в возможной горячей войне.

И тут многое зависит от нас. Если устоим, то вероятно и предотвратим войну, устранив благоприятные для нее условия.

В любом случае, лучше посмотреть на соседей, и начинать потихоньку двигаться в правильном направлении, чтобы потом не говорить, а мы не знали, нам не говорили, мы не подумали.

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