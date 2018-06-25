На украинско-белорусской границе с 1 июля начнется сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает

“С 1 июля на участке ответственности отдела пограничной службы ”Березовое“ Луцкого пограничного отряда, в Рокитновском районе Ровенской области, начнется сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный режим пропуска будет действовать в два этапа: первый — для сбора черники с 1 июля по 10 августа и второй — для сбора клюквы с 1 сентября по 15 ноября 2018 года.

Таким образом, жители 12 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровенской области смогут законно пересекать границу и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь.

Оформление граждан будет осуществляться для сбора черники в трех временных местах пропуска “Познань”, “Березовое” и “Дроздынь”. Для сбора черники прием граждан будет происходить с 06:00 до 22:00, а в период сбора клюквы — с 08:00 до 20:00.

В прошлом году более 21 тысяч жителей приграничных населенных пунктов воспользовались упрощенным пропуском. По данным ГПСУ, не обошлось и без нарушений. Так, более 200 детей пытались сократить путь и пересекали государственную границу вне пунктов пропуска. Кроме того, белорусская сторона запретила пропуска на территорию Полесского лесхоза Республики Беларусь на весь период сбора дикоросов для 50 человек за нарушения пограничного законодательства.

В ГПСУ напомнили, что в соответствии с новыми изменениями в законодательстве, которые вступили в силу 29 апреля, за совершение злостного неповиновения пограничникам отныне штраф составляет от 850 до 3,4 тысячи гривен. А за незаконное пересечение государственной границы правонарушителю придется заплатить от 3,4 до 13,6 тысячи гривен.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

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