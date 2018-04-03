Экономический знаток, директор Института общественно-политических исследований Ярослав Жалило рассказал о том, что украинцы, которые сейчас вынуждены работать за границей, смогут вернутся и помочь улучшить ситуацию в стране, использовав заработанные деньги и приобретенный опыт.

«Многие польские эксперты и политики утверждают, что Украина сейчас находится на том уровне, на котором была Польша в начале 90-х годов. Тогда поляки тоже выезжали, потому что не было возможности работать в своей стране. При этом они приобретали качественно новые навыки, какое-то время могли кормить свою семью, а возвращались в тот момент, когда экономика пошла на поправку. По их мнению, украинцы наберутся опыта в других странах, а потом вернутся с большими возможностями для деятельности в своей стране. Через какое-то время эти люди станут агентами влияния в процессе укрепления украинско-польских отношений», – рассказывает Ярослав Жалило, информирует svodka.net.

Эксперт отмечает, что создание хороших условий труда, при которых украинцы не будут выезжать из страны, – это задача работодателя.

«Работодатели в условии дефицита работников будут вынуждены улучшать условия труда. Это может быть повышение заработной платы, предоставление хорошего социального пакета, улучшение условий работы и прочее. Также нам нужно создать условия, при которых наши работники смогут применять тут свои способности. Это может быть расширение возможностей применения их предпринимательских навыков. Особенно если речь вести о тех украинцах, которые выезжали за границу и перенимали опыт. Когда человек там заработал деньги, то он может вернуться в Украину, открыть свое дело и зарабатывать, используя приобретенные навыки. Для этого необходимо обеспечить возможность инвестировать в собственное дело, создать благоприятную рабочую атмосферу и защитить права собственников. Кроме того, необходима методическая и тренинговая поддержка работников (повышение квалификации, переквалификация, тренинги для поисков качественной работы)», – отмечает Ярослав Жалило.

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