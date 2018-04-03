Эта уже третья "Писанка" отчеканенная Королевским канадским монетным двором, но впервые она позолоченная. На реверсе монеты традиционные украинские узоры Фото: cdncoin.com Общий тираж монеты составляет 5 тысяч.Эта уже третья "Писанка" отчеканенная монетным двором, но впервые она позолоченная."Хотя многие культуры рассматривают яйцо как один из самых прочных символов весны, немногие делают это так красиво, как украинский народ, чья писанка является напоминанием о начале жизни и потенциале, присущем каждому живому существу", – говорится в описании монеты на сайте Canadian Coin & Currency. Дизайн реверса монеты разработала канадская художница Анна Мораш, она же трудилась над предыдущими выпусками "Пысанки" в 2016-м и 2017 годах. На аверсе монеты традиционно изображена королева Великобритании Елизавета II. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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