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Пенсионный возраст будет повышаться еще десять лет, - Минсоцполитики
03.04.2018 16:43
Пенсионный возраст будет повышаться еще десять лет, - Минсоцполитики
В правительстве сказали, когда ждать повышения пенсионного возраста
Пенсионный возраст украинцев повышаться, по крайней мере, еще десять лет.
Пенсионный возраст будет повышаться еще десять лет, - Минсоцполитики Фото: из свободных источников

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", -  сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Однако, отмечает он, к тому времени повышение пенсионного возраста украинцам не грозит. Это обеспечит проведенная в Украине пенсионная реформа - введение дифференцированной системы выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, следовательно я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - пояснил министр.

Рева отметил также, что правительству удалось убедить МВФ, который требовал повышения пенсионного возраста, в правильности альтернативного подхода.

Напомним, в Украине вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.

Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивания пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.

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