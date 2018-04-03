В правительстве сказали, когда ждать повышения пенсионного возраста

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Однако, отмечает он, к тому времени повышение пенсионного возраста украинцам не грозит. Это обеспечит проведенная в Украине пенсионная реформа - введение дифференцированной системы выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

" Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, следовательно я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже ", - пояснил министр.

Рева отметил также, что правительству удалось убедить МВФ, который требовал повышения пенсионного возраста, в правильности альтернативного подхода.

Напомним, в Украине вступила в силу пенсионная реформа , которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.