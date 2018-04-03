Американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, которая в настоящее время беременна первым ребенком, обнародовала фото в купальнике. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

Актриса продемонстрировала поклонникам свой большой живот. На снимке на ней надет яркий оранжевый купальник.

Кроме того, фанаты Лонгории немедленно оставили множество лестных комментариев под фото, которое меньше чем за сутки набрало почти 200 тысяч лайков.

Как сообщал svodka.net ранее, известная актриса Ева Лонгория ждет ребенка . Информацию о беременности подтвердил представитель актрисы, и рассказал, что она находится на четвертом месяце. Уже в конце весны у Лонгории и ее мужа Хосе Антонио Бастона родится мальчик.

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