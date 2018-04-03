Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства АЭС "Аккую" ( что в переводе означает "чистый источник - ред.) в Турции. Передает РИА Новости.

АЭС "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и эксплуатировать.

Согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49% акций могут быть проданы внешним инвесторам.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности.

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.

Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

Строительство первой турецкой АЭС будет вестись по самым высоким стандартам безопасности и экологическим требованиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия — один из признанных лидеров в области мирового атома.

При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. Такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России.

Будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования",- сказал Путин в Анкаре на церемонии начала строительства АЭС "Аккую".

По его словам, введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, науки, производственного потенциала, обеспечит потребителей недорогой и чистой электроэнергией. Как отметил российский руководитель, по экспертным оценкам, АЭС даст порядка 10% общей энергогенерации Турции.

"Особо отмечу, что российские партнеры планируют активно привлекать к строительству турецкий малый и средний бизнес, намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции", — сказал Путин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира