Министерство регионального развития обновит государственные строительные нормы, в частности, предлагается запретить организацию автомобильных стоянок внутри новых жилых кварталов. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook, передает

“Нужно гармонизировать жилое пространство и использовать его на благо жителей домов, создавая детские игровые площадки и удобные зоны для отдыха. Поэтому, согласно обновленным нормами организация мест постоянного или временного хранения автомобилей внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающих квартал”, - отметил он.

По словам Парцхаладзе, сейчас жилые дворы перенасыщены хаотичными парковками, что не только портит их внешний вид, но угрожает безопасности людей из-за загазованности воздуха и блокировки проездов пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.

Согласно новому проекту ГСН Б.2.2-Х: 201Х “Планировка и застройка территорий” гаражи и автостоянки легковушек рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи. В соответствии с типом жилой застройки допускается устройство подземных и встроенных в жилые дома гаражей, а также открытых автостоянок.

В исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок для автомобилей.

Расстояние от места жительства владельца автомобиля к гаражам или автостоянкам постоянного хранения не должно превосходить 700 м, а в условиях реконструкции или ремонта — 1 км. Автостоянки для гостей рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающего квартал, на расстоянии не более 150 м от дома.

Обновленный ГСН “Планировка и застройка территорий” утвердят в ближайшее время.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон, которым полиции разрешается фото- видефиксация нарушений парковки автомобиля.

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