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Глава СБУ рассказал, кто финансировал антипольские теракты во Львове
03.04.2018 16:49
Глава СБУ рассказал, кто финансировал антипольские теракты во Львове

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники ведомства задержали двух исполнителей подрыва Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам Грицака, финансировало эти теракты окружение Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб, информирует svodka.net.

«По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб», — сказал глава СБУ.

По данным Львовской областной госадминистрации, 9 декабря 2017 г ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, перевозивший польских туристов на экскурсии во Львов. Пострадавших в ходе инцидента не было.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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