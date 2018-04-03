Глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники ведомства задержали двух исполнителей подрыва Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам Грицака, финансировало эти теракты окружение Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб, информирует svodka.net.

«По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб», — сказал глава СБУ.

По данным Львовской областной госадминистрации, 9 декабря 2017 г ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, перевозивший польских туристов на экскурсии во Львов. Пострадавших в ходе инцидента не было.

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