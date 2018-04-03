Американская актриса Холли Берри показала нового мужчину. Берри: Сюжетный поворот Фото: halleberry / Instagram "Сюжетный поворот", – написала она. PLOT TWIST Публикация от Halle Berry (@halleberry) 28 Мар 2018 в 9:11 PDT В 2015 году Холли Берри развелась с мужем, актером Оливье Мартинесом. У них есть сын Масео.Актриса ранее была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, жила в фактическом браке с фотомоделью Гэбриелом Обри. От отношений с ним Берри родила дочь Налу.15 августа Холли Берри исполнится 52 года.Она стала первой темнокожей актрисой в истории кинематографа, получившей премию "Оскар" за исполнение главной роли. Статуэткой отметили роль Берри в ленте "Бал монстров".Также она обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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