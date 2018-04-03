|Поющий блюз пес покорил пользователей сети своим талантом
|03.04.2018 16:51
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В сети набирает слава видеоролик, на котором запечатлено, как пес поет блюз под сопровождение пианино.
Видео было обнародовано на YouTube. Пользователи могут посмотреть ролик и полюбоваться псом, который лежа на ковре воет под игру на пианино. Звучит это в такт блюзовой музыки.
Согласно комментариям некоторых пользователей, собака поет блюз с большей душой и ритмом.
Как сообщал svodka.net ранее, в столице Беларуси городе Минск кот-"гастарбайтер" по кличке Василий Алибабаевич собирает милостыню в подземном переходе на площади Якуба Коласа.
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