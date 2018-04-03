В сети набирает слава видеоролик, на котором запечатлено, как пес поет блюз под сопровождение пианино.

Видео было обнародовано на YouTube. Пользователи могут посмотреть ролик и полюбоваться псом, который лежа на ковре воет под игру на пианино. Звучит это в такт блюзовой музыки.

Согласно комментариям некоторых пользователей, собака поет блюз с большей душой и ритмом.

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