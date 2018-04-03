Проект постановления могут внести в парламент в любой момент

За рекомендацию принять проект постановления №5642 "О признании работы первого заместителя министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении от занимаемой должности" проголосовали 7 из 9 членов комитета, сообщает корреспондент LB.ua.

Автор проекта постановления, член комитета и нардеп Оппоблока Игорь Шурма отметил, что Супрун не имеет надлежащего образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, выполняя обязанности министра более 6 месяцев.

Председатель Комитета Ольга Богомолец в комментарии LB.ua отметила, что "теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун".

Напомним, Кабинет Министров назначил Супрун исполняющим обязанности главы Минздрава с 1 августа 2017 года. Супрун пришла в Минздраве на должность заместителя министра за несколько дней до этого.

Она родилась в городе Детройт в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства была в Киеве на Майдане. Работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала организацию "Защита патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В октябре 2015 года стала консультантом комитета ВР по вопросам здравоохранения.

В июле 2015 года получила украинское гражданство.

До нее и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский. С назначением Супрун Шафранский уволился с Минздрава.

Во времена Супрун в Украине была начата реформа здравоохранения по принципу "деньги следуют за пациентом".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на вопросы, которые интересуют.