«Пока пенсионный возраст увеличивать не будем. В то же время по прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — говорит министр соцполитики Андрей Рева, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Ранее МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста. В ответ украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет выйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны вместе с ним идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал. Поэтому моя рабочая сила больше износилась. Он не работал так интенсивно — значит выйдет позже», — отметил министр.

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