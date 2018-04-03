Новый глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Кибернетического командования Пол Накасоне, готовящийся к вступлению в должность, готов заставить Россию заплатить за ее агрессивное поведение — вмешательство в американские выборы и операции в киберпространстве, которые направлены на подрыв американской инфраструктуры.

Об этом пишет газета в статье под названием «Готовящийся к вступлению в должность главы АНБ руководитель имеет репутацию победителя «всех важных битв». Россия станет его самым тяжелым испытанием», передает .

Новому главе Агентства национальной безопасности и Американского Кибернетического командования предстоит взять на себя ответственность перед лицом того, что представители разведки называют наибольшей стратегической угрозой для Соединенных Штатов — попытками России подорвать электоральную систему.

Генерал-лейтенант Пол Накасоне, который, как ожидается, будет утвержден на посту главы АНБ в этом месяце, станет решать задачи, связанные с агрессивными намерениями Москвы в отношении электросетей и других видов ключевой инфраструктуры Америки. В этих условиях задача АНБ — предоставить президенту и министру обороны инструменты для противодействия российской угрозе.

На новом посту Полу Накасоне достанется немалый груз проблем. С одной стороны — обострение напряженности между Вашингтоном и Москвой в духе холодной войны, с другой — трудности в самом ведомстве: АНБ переживает утечки (совсем недавно подрядчик ведомства был обвинен в краже секретных данных), стабильный отток кадров, а также чехарду, вызванную реорганизацией. Тем временем Кибернетическое командование, которому 8 лет от роду, изо всех сил пытается поддерживать репутацию зрелой структуры, способной защитить страну от киберугроз.

«Россия является самой значительной угрозой для национальной безопасности — вот с чем придется иметь дело Полу Накасоне в должности главы Киберкомандования и АНБ. Учитывая растущую напряженность между Соединенными Штатами и Россией, а также тот факт, что они (россияне) продолжают подрывать ключевые демократические институты и вести информационные операции — все это делает Россию главным стратегическим вызовом как раз в тот период, когда ему (Полу Накасоне) предстоит принять на себя командование», — заявил WP Эрик Розенбах, прежний начальник штаба Пентагона.

54-летний Накасоне принял участие в двух сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры. В ходе выступления перед сенаторами он сказал, что, когда речь заходит о российской кампании против Соединенных Штатов, «самое главное — это добиться того, чтобы их поведение изменилось». «Мы хотим, чтобы они заплатили сполна», — подчеркнул он.

В этом вопросе он согласен со своим предшественником Майклом Роджерсом, которому ранее пришлось констатировать, что до настоящего времени меры, принятые Вашингтоном в ответ на вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году, не смогли вынудить Кремль прекратить его враждебную активность.

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На слушаниях, прошедших в марте в комитете по вооруженным силам Сената, Накасоне был задан вопрос, имеются ли в арсенале Киберкомандования варианты ответного удара по противникам Америки, включая Россию. Он сообщил тогда, что такие наступательные планы действительно «были разработаны», и что именно они станут первоочередным предметом его интереса.

В свою очередь сенатор-республиканец Дэн Салливан указал, что чиновники часто признавались законодателям: США не предпринимают активных действий против нападавших, таких как Россия, Китай и Северная Корея, говорится в , посвященном участию Накасоне в сенатских слушаниях. На вопрос Сассе о том, должна ли Америка «повысить для них цену кибератак против нашей страны», Накасоне согласился с тем, что эти страны действительно не заботятся о последствиях своих компьютерных атак.

«Они нас не боятся, — сказал он сенаторам. — Это нехорошо, сенатор».

Отвечая на вопрос сенатора Бена Сассе о том, стоит ли Китаю тревожиться об ответных действия США, Накасоне ответил: «Полагаю, что нашим противникам не довелось получить от нас ответа, который заставил бы их изменить поведение».

Сассе уверен, что ответные акции США нельзя считать адекватными, и что одной киберзащитой здесь не обойтись.

«Как так получилось, что американский народ не может положиться на собственное правительство условиях кибервойны?», — возмутился он.

Накасоне, однако, был осторожен, когда говорил о конкретных мерах, которые примут США. Он пообещал предоставить президенту и ряду высокопоставленных гражданских чиновников различные варианты действий, которые будут включаясь в себя в том числе шаги, отличные от кибер-возмездия.

В то же время он объявил, что Соединенным Штатам стоит развивать свои возможности в киберпространстве, привлекая и удерживая нужных людей на этой работе. Ключевая стратегия, по его словам, заключается в том, чтобы убедить прийти на службу гражданских лиц, обладающих навыками компьютерного программирования, судебной экспертизы и в других областях.

Отмечая творческий подход Накасоне, коллеги уверены, что генерал прекрасно подойдет для решения стоящих перед ним важных задач.

«Он умный и волевой руководитель, — отметил Кевин Маклафлин, прежний замглавы Киберкомандования, ранее работавший вместе с Накасоне над преодолением киберугроз. — Ему потребуется разработать инновационные способы защиты Соединенных Штатов, наладив сотрудничество по этому вопросу как с другими звеньями правительства, так и с частным секторов. Уверен, что у Пола получится сделать это».

Накасоне предпочитает действовать спокойно, не оказывая давления на подчиненных, считают коллеги.

«Он очень терпелив при взаимодействии с работниками, — рассказал офицер ВВС на условиях анонимности. — Никогда не видел, чтобы он шел по головам. Зато все самые важные битвы он выиграл».

В другом материале WP прямо указывает, что Накасоне признал: противники США, в том числе киберагрессоры Китай и Россия,

не боятся возмездия и не видят причин менять свое поведение. Об этом он заявил в четверг, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам. По его словам, кибер-угрозы против страны растут по экспоненте, и США должны заставить врагов противников понести такой убыток, который остановил бы их от дальнейших провокаций.

Об этом зашла речь, когда сенаторы завалили Накасоне вопросами о том, что США должны делать в отношении тех стран, которые атакуют правительственные сети, крадут данные у подрядчиков и пытаются повлиять на американские выборы.

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