(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну вторник, 03 апреля 2018 17:55 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости В МИД Украины назвали способы противодействия проекту "Северный поток-2" Доллар по 34 гривны: экономист сказал, когда произойдет подорожание

Запрет на въезд: защита Саакашвили не исключает, что жалобу начнут рассматривать в конце недели

Лицо мира: на остановках транспорта в Житомире разместили фото бойцов АТО

знаток рассказал, как изменятся цены на продукты накануне Пасхи

Овощи борщевого набора в Украине в разы дороже, чем в Польше

Сотрудник НАБУ в столице сбил пешехода

ГПУ: решение об отстранении Холодницкого на время следствия должна принимать КДКП

Избрание членов ЦИК отсрочено из-за открытого вопроса досрочных выборов - источник

Право горсоветов выборочно ограничивать продажу спиртного уничтожит честную конкуренцию - АМКУ

знаток рассказал о получении сертификата НАССР украинскими предприятиями Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко

Политика Деньги против репутации: почему "соевые правки" убивают экономику и имидж Украины Понедельник, 2 апреля 2018, 16:09 • Петро Ивасюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Вторник, 3 апреля 2018, 17:26 • Карина Горохова • 8460 Версия для печати Фотографии, а не карты: как выглядит Земля со спутника, если изменить ракурс Американская компания Planet Labs сделала снимки нашей планеты со спутника под другим углом. Об этом компания написала в своем блоге, передает Снимки Земли в вертикальном ракурсе, по мнению компании, выглядят больше как карты, а не как фотографии. Именно следовательно они решили изменить угол фотографий и показать удивительную красоту нашей планеты с необычной стороны. Возьмем, например, гору Фиц-Рой на границе Аргентины и Чили. На обычном спутниковом изображении понять рельеф и высоту позвоночника невозможно. Когда угол меняется, гора выглядит совсем иначе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости апреля унн как вторник Теги: мультимедиа