В Болгарии один из провластных политиков отметился громкими и скандальными заявлениями относительно Украины, которые полностью совпадают с риторикой российских пропагандистов. По его словам, Крым – «исконно» русская земля, а в 2014 году в Киеве состоялась не революцию, а «профашистский переворот».

Об этом сообщил посол Украины в этой стране Николай Балтажы, передает пресс-служба дипломатической миссии, информирует svodka.net.

По его словам, накануне одновременно в эфире двух государственных вещателей – Болгарского национального радио и Болгарского национального телевидения – из уст лидера партии «Атака» и провластной парламентской фракции «Объединенные патриоты» прозвучали слова о «профашистском перевороте» в Украине, «исконно» российской принадлежности Крыма и признании незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

«Глубоко возмущен таким манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением. Призываю болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя провластной парламентской фракции, которые свидетельствуют о поддержке агрессии РФ против Украины, и дискредитируют не только официальную позицию государства, но и Болгарское председательство в Совете ЕС», – подчеркнул дипломат.

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