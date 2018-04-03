2 апреля адвокат Ольга Динзе рассказала, что голодающего украинского активиста Владимира Балуха в следственном изоляторе аннексированного Крыма избил конвой. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить эту информацию. Денисова просит Москалькову принять меры в случае необходимости Фото: Людмила Денісова / Facebook "В дополнение к направленному мною письму относительно защиты прав гражданина Украины Владимира Балуха, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта 2018 года отказывается принимать пищу в знак протеста против обвинительного приговора, хочу обратить ваше внимание на следующее. Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе 2 апреля рассказала СМИ, что после рассмотрения апелляционной жалобы во время конвоирования к ее подзащитному применялось жестокое обращение", – говорится в письме Денисовой.Она добавила, что по словам адвоката, Балуху отказывают в предоставлении достаточного количества воды, что может значительно испортить его состояние, учитывая отказ от приема пищи."Обращаюсь к вам с просьбой проверить предоставленную информацию и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав Владимира Балуха. Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", – говорится в документе. Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда".16 января 2018 года Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против приговора по сфабрикованному уголовному делу.31 марта в Крымской правозащитной группе рассказали, что он сильно похудел. 2 апреля заявила адвокат Ольга Динзе рассказала, что Балуха избил конвой после заседания по рассмотрению апелляционной жалобы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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