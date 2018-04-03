Американская актриса Дженнифер Энистон отправилась на Таити, где провела время с друзьями. Об этом сообщает People .

Вместе с ней отдыхали Кортни Кокс с Джейсоном Бейтменом, Джимми Киммель и Молли Макнерни, сорокалетие которой они и отмечали.

Отмечается, что после разрыва с Джастином Теру актриса проводит время с близкими друзьями, которые поддерживают ее. Также появились слухи о том, что Энистон снова начала отношения с Брэдом Питтом, однако Кокс относится к таким слухам отрицательно.

Известно, что Энистон готова снова появиться на публике впервые после разрыва. Она примет участие в благотворительной акции в Лос-Анжелесе 19 апреля.

Как сообщал svodka.net ранее, развод звездной пары Джастина Теру и Дженнифер Энистон вызвал громадный резонанс в СМИ только мира. Журналисты публикуют подробности бракоразводного процесса, брачного контракта, отношениях актеров после расставания и другом. Теперь источник, близкий к паре рассказал, кому из супругов принадлежало решение уйти.

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