Голосов не хватило даже для того, чтобы вернуть проекты в комитет на доработку

Парламент отклонил президентский законопроект 6674, которым предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов и альтернативный проект 6271, между авторов которого руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает Общественное .

Голосов не хватило даже для того, чтобы вернуть проекты в комитет на доработку. Это решение провалили дважды 225 и 215 голосами.

Также Рада провалила повторное внесение данных законов в повестку дня.

"Это несоответствие того, что мы говорим на эфире и того, что происходит в зале", - подытожил глава парламента Андрей Парубий.

Ранее народные депутаты отказались не только отменить электронное декларирование для антикоррупционеров, но и отсрочить его на несколько месяцев.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию , которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларирования. В Понедельник, 27 Марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделения в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции», согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон , согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.