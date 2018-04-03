|Из-за бездействия одесской прокуратуры вдова моряка получит 5 миллионов гривен
|03.04.2018 17:00
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О решении Апелляционного суда Днепропетровской области сообщил адвокат Николай Гольбин, пишет usionline.com.
Екатерина Карташова похоронила своего мужа в 2006 году. Накануне он устроился моряком через одесское крюинговое агентство. Умерший пошел в первый рейс в ноябре, а уже в январе Екатерине сообщили, что мужчина потерял левую ногу. Сотрудница агентства сказала, что он лежит в госпитале Сан-Лоренцо, Аргентина. Через 3 дня моряк умер.Автор: usionline.com
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