Посольство Польши в Украине отказалось от претензий в связи с сожжением польского флага под зданием ведомства в Киеве, которое произошло 2 апреля. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП города.

"Посольство Польши отказалось от написания заявления и последующих претензий относительно событий, которые произошли вчера под зданием посольства", - сообщили в полиции.

Напомним, под посольством Польши в Киеве 2 апреля сожгли польский флаг, в связи с чем заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил случай.

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