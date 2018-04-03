|Посольство Польши не будет предъявлять претензии из-за сожжения флага в Киеве - полиция
|03.04.2018 17:03
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Посольство Польши в Украине отказалось от претензий в связи с сожжением польского флага под зданием ведомства в Киеве, которое произошло 2 апреля. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП города.
"Посольство Польши отказалось от написания заявления и последующих претензий относительно событий, которые произошли вчера под зданием посольства", - сообщили в полиции.
Напомним, под посольством Польши в Киеве 2 апреля сожгли польский флаг, в связи с чем заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил случай.
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