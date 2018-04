Весна 2018 года выдалась бурной с точки зрения международных дел. Как будто прорвалась плотина, сдерживавшая массу противоречий, и пошел такой вал событий – причем всех и сразу, что впору заняться разбором быстро раскручивающегося (или закручивающегося?) клубка политических стремлений, целей и вызовов.

На то и весна, скажете? Да, уж – «подморозка» в мировой политике, похоже, заканчивается, и проявляются линии разломов, уже намечавшиеся при более низких температурах мирового напряжения. Ситуация столь обострилась, что глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал её так: в мире идет не холодная, а «ледяная война».

Обратим внимание на то, сколько кризисных ситуаций сегодня наблюдает мир. Событий много, они переплетаются в сложный узор мировой политики, и каждое, как представляется, уже не живет само по себе, но связано многими нитями с тем, что происходит, часто, на противоположном конце Планеты. Поэтому – тезисно.

- Самым громким событиям последних дней стала провокация с «отравлением» в Лондоне, явившаяся «спусковым крючком» для резкого скачка уровня напряженности между коллективным Западом и Россией. Вытесняемая из Большой политики Британия решила громко хлопнуть кулаком по столу, чтобы продемонстрировать – «она ещё в игре». А, поскольку за сотни лет существования это королевство не могло обходиться без русофобии, то и на этот раз, противясь расставанию со своим былым величием уже и в финансово-экономической области, Лондон избрал именно Москву в попытке напомнить, кто был «хозяином мира, над землями которого никогда не заходило Солнце». Похоже, сейчас отнюдь не в Вестминстере, где заседает парламент, и не в правительственной резиденции на Даунинг-стрит, а именно в Букингемском королевском дворце разрабатываются дальнейшие действия. Поэтому премьер и министр иностранных дел выглядят и ведут себя нервно – они-то понимают, куда может привести подобная политика, и кто за всё это будет нести ответственность, вплоть до уголовной за покушение на убийство. Не у них в этой партии первая рука.

- Приближающийся Brexit стал в Лондоне настоящей головной болью по той причине, что, кажется, многоопытные англичане все-таки не просчитали финансовую сторону выхода из Евросоюза. ЕС выставил им счет на 60 миллиардов евро, которых у Лондона нет. И вся русофобская история, скорее, демонстрирует желание обобрать российских богатых людей, хранящих свои авуары на территории Великобритании. Объемы их денег, вывезенных сюда из России, вполне могут покрыть все расходы Короны на Brexit. И, если посмотреть на ситуацию именно с этой стороны, то все становится на свои места – недаром же именно у бриттов есть такая поговорка: «О чем бы люди не говорили, они всегда говорят о деньгах». А в условиях русофобской истерии конфисковать чужие деньги намного проще.



- Да, понимание Лондоном реальной стоимости выхода из ЕС вызвало болезненную, нервную и опрометчивую реакцию, которая ещё будет стоить правительственного кризиса, как минимум. Уже видно, в какой нервной суматохе была «слеплена» «история с отравлением», в результате которой дочь Скрипаля оказалась все-таки жива, и этот факт исключает применение того смертельного вещества, о котором две недели врут всему миру британские политики. А чего стоят британские оправдания за взятый де-факто в заложники «для проверки» российский самолет «Аэрофлота» в Лондоне? «Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну (sic!) опасные вещества, такие как наркотики или оружие», — в английском документе, который оказался в тот день в распоряжении РИА «Новости».

Но, самолет не прилетел, а улетал! И всё это выглядит, как дурной фарс, шлейф от которого останется в истории, как серый дымок от гаснущего британского владычества.



- Цена за Brexit – это не единственная причина для головной боли властей Британии. Похоже, что Трамп может повредить их «запасной аэродром», и понимание этого ещё больше накручивает лондонскую истерию. Что за «запасной аэродром»? Об этом – чуть ниже.



- Так совпало, что именно в эти же дни пришли новости, правда, неофициальные, что в Сирии рядом с Дамаском были захвачены в плен британские военнослужащие, которые находились в районе Восточной Гуты на незаконных основаниях и, более того, помогали боевикам, терроризировавшем столицу Сирии. Возможно, именно эта история и породила столь резкую и провальную реакцию Лондона на обострение отношений с Россией. Во всяком случае, подтверждение того, что британский спецназ воюет в Сирии на стороне исламистов, это – международный скандал. Хотя подобная политика Британии, пожалуй, уже не удивляет.



- Президент США Трамп заявил о скором выходе американских сил из Сирии. Выступая 29 марта в Ричфилде (штат Огайо), он объявил: для США «пришло время покинуть Сирию… Очень скоро, очень скоро мы вернемся в нашу страну, туда, где мы хотим быть». А это коренным образом меняет расклад, поскольку без эффективной американской военной поддержки местные боевики-исламисты из порожденных американцами же ИГИЛ и других формирований не имеют никаких шансов одержать здесь победу. Они будут разгромлены и вытеснены. И американцы уже заняты переводом части командиров бандформирований в Афганистан, ближе к границам России и Китая. Также следует отметить, что это неожиданное для многих заявление было поддержано решением Трампа отменить выделение 200 миллионов долларов «на восстановление Сирии» в тех восточных и южных районах этой страны, где сегодня размещены американские группировки.



- На Корейском полуострове намечается разрядка. От угроз обмена ударами три стороны конфликта – США, Южная Корея и КНДР – переходят к подготовке уже заявленных переговоров. Начало новых военных маневров США и Сеула, да ещё в сокращенном формате, скорее похоже на выполнение плана по учениям, чем на новую угрозу Пхеньяну. По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», на этот раз участники «ограничатся оборонительными средствами, чтобы не раздражать КНДР». Возможная встреча лидеров Америки и КНДР – это уже совсем не та история с обострением на Корейском полуострове, которая беспокоила мировое общество несколько месяцев назад. Тем более, что у президента США чуть ли не главной головной болью становится обострение торговых отношений с Китаем.



- 26 марта – день первой сделки по продаже нефти на бирже в Шанхае за китайскую валюту – юань, а, параллельно, появилась хорошая перспектива пролонгации соглашения «ОПЕК + Россия» о совместных действиях на мировом нефтяном рынке. Оба события могут просто перевернуть этот рынок таким образом, что США потеряют, причем довольно быстро, монополию на торговлю нефтью за доллары. К слову, годовой оборот нефти оценивается почти в14 трлн долларов, «Вестифинанс»! И представляете, какой «кусок пирога» могут откусить китайцы, и сколь резко вырастет в мире потребность на юани?



- В целом Китай со своим проектом «Один пояс – один путь» скоро может превратиться в глобальную Евразийскую силу. А США – лишиться контроля над китайскими товарными потоками, если те пойдут не «по южным морями», а посуху – через территорию азиатских стран, включая Россию, или по Северному морскому пути, который Россия же и контролирует. И это не могут не видеть в Вашингтоне, потому и начали давить, например, на Казахстан, через земли которого китайцы намерены проложить один их маршрутов своего «пояса и пути».



- Торговая война Пекина и Вашингтона за будущее экономическое лидерство начинается по-настоящему. И решение КНР о старте продаж нефти за юани, это – мощный удар по финансовому положению американцев в мире. Но может стать ещё интереснее! Китай готов пойти на запрет вывоза к нему… американского мусора. «Каждый год, приблизительно одна треть вторсырья собранного в Соединенных Штатах, вывозится за границу, и Китай – крупнейший клиент, перерабатывающий американский мусор. Запрет на импорт вторсырья в Китай стал бы катастрофой для США», - газета «China Daily». То есть, Америка может потонуть в собственном мусоре, если таковой будет ответная реакция КНР. И это – только один элемент в начинающейся торговой войне.



- С другой стороны, торговая война с Китаем – это и удар Трампа по… Великобритании, поскольку Лондон в последние годы затратил массу усилий, включающих Brexit, чтобы переориентировать центр своих будущих финансово-экономических интересов с Европы на Восточную Евразию, рассчитывая на хитрый союз с поднимающимся Китаем. А потому, начало торговой войны со стороны Трампа против КНР является и ударом по британско-китайской коалиции, по уже разработанным и внедряемым инструментам управления нефтяными ценами без доллара. Возможно, причиной британской истерики стали, в том числе, и эти действия США? Впрочем, это вряд ли подорвет договоренности Британии с Пекином, достигнутые в ходе исторического визита председателя Си Цзиньпина в Лондон пару лет назад, но осложнит американо-британские отношения. Притом, что цель Трампа – личное и независимое от кого бы то ни было (даже от Англии) развитие Америки.



- Кстати, по поводу политики Трампа появился очень интересный обозревателя Сергея Латышева: «Если судить не по словам, а по делам, то устраиваемые Трампом на переговорах "качели" это – его коронный прием для того, чтобы смутить, вывести из равновесия своих оппонентов, задергать психологически для того, чтобы потом попытаться навязать свою волю. Трамп не делал секрета, что применял этот прием в бизнесе. Применяет он его со всей очевидностью и сейчас… Как часто говорил президент Трамп, он не сообщает заранее о своих шагах или ударах, когда принимает решение действовать». Подтверждение этому – ставшее ныне приглашение Трампа Владимиру Путину в их разговоре 20 марта приехать с визитом в Вашингтон, а спустя некоторое время – высылка 60 наших дипломатов. И этот стиль Трамп практикует, судя по всему, постоянно, даже в отношениях с союзниками. У него есть цель – развития Америки. Если ей мешают Китай и Великобритания, то он будет противостоять обеим странам. Неожиданно? Так – сегодня даже это проявляется в условиях международной турбулентности.



- Очень интересно и мнение американского автора Николаса К. Гвоздева (Nikolas K. Gvosdev) в журнале «The National Interest». «America Must Drop Its Delusions about Dealing with Russia» - «Америка должна отказаться от своих заблуждений по поводу отношений с Россией». Он пишет, что «теперь Соединенным Штатам нудно найти компромиссы, которые Трамп должен будет использовать в своей внешней политике. В частности:

- Ослабить господство России над Евразией, отделив Китай от своего российского стратегического партнера, а, в ответ, уступив Пекину свои позиции в Южном и Восточно-Китайском морях.

- Оставить сделку с Ираном на «угрожающем уровне», и побудить Тегеран уменьшить свою зависимость от Москвы.

- Преодолеть внутри-американское сопротивление к участию США в Транс-Тихоокеанском партнерстве и Транс-Атлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которые надо рассматривать в качестве новых геоэкономических структур, дополняющих обеспечение безопасности США в Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах.

- Субсидировать разницу цен между российским природным газом и сланцевым газом США, чтобы убедить европейских потребителей диверсифицировать покупки газа и закупать газ из США.

- Рекомендовать дальнейшее расширение НАТО».

И это – вполне обоснованные американцами темы для разворачивания в ближайшие месяцы новых – внешнеполитической и внешнеэкономической – программ Трампа. Они могут быть реализованы после того, как он добьется победы над внутренней оппозицией, давление которой на Трампа ослабевает, а обвинения рассыпаются.



- Именно в этих условиях Трамп назначает на ключевые посты помощника по национальной безопасности, госсекретаря и шефа ЦРУ известных «ястребов». На фоне возможных переговоров с Северной Кореей и ухода из Сирии, кажется, что такое решение не логично. Однако Трамп переносит свои усилия на Иран, с которым готов разорвать соглашение по ядерной сделке, а то и пойти войной. Трамп понимает, что сил на все направления у него не хватает – не та Эпоха. КНДР же может, «если что», и ударить ракетой по Америке, а это будет для президента США катастрофой политической. Вот почему он выходит из тех программ, которые будут мешать исполнению главного на иранском направлении – прорыва к границам России с юга.



- Да-да, история с агрессией против Ирана, которая реально рассматривается в Вашингтоне, это – не только собственно иранская история. Это попытка приближения к границам России с юга. Американская армия уже плотно укоренилась в Афганистане, и работа спецслужб ведется целенаправленно на усиление здесь влияния ИГИЛ для дальнейшего продвижения зон нестабильности на север. Это – стратегия, продолжение которой мы можем увидеть уже в ближайшее время. Смысл в том, чтобы по возможности подорвать растущую сила Китая и держать Россию в напряжении на наших южных границах.



- При этом пошел финансовый нажим на близкий к Москве Казахстан, у которого в США способны блокировать (грабеж в чистом виде, однако, как и в Лондоне) валютные средства, лежащие в американских банках. А также давление на Саудовскую Аравию, выходящую на долговременное соглашение с РФ по формуле «ОПЕК+». Против подданных Саудовского монарха суд в США открывает дело об участии в событиях 11 сентября 2001 года. Ездили в Вашингтон к Трампу и президент Назарбаев, и наследник саудовского престола принц Мохаммед бен Салман, но, похоже, перед ними был поставлен вопрос ребром – сближение с Россией станет претекстом для замораживания хранящихся в США авуаров этих стран. Значит, рост давление на нас с южного направления можно ожидать с большой долей вероятности. А одновременно США купируют планы Саудовской Аравии поддержать торговлю нефтью за китайские юани, о чем было сказано выше.



- однако, не всё так грустно. Вот, Германия, проявив «атлантическую солидарность» и выслав четырех российских дипломатов, буквально в тот же дала «зеленый свет» на строительство «Северного потока – 2». Меркель «под шумок» решила этот вопрос, пока те, кто пытался в Европе блокировать «СП-2», занимались чтением лондонской прессы. Канцерялина продемонстрировала виртуозную игру и получила… контроль над энергоснабжением Европы в обмен на «солидарность с Лондоном», что называется, «здесь и сейчас». А потом, потом (!) Германия этим же российским газом будет подкармливать Британию! Даже здесь Мэй и Ко просчитались.



Итак, что дает сегодня сложение этих событий в перспективе их развития?

Первое – результат резкого обострения отношений Лондона с Москвой будет таков (вспомните этот прогноз): отставка правительства Терезы Мэй, скандал с подделками в деле об «отравлении». Но попытка забрать деньги у русских в Лондоне не будет свернута. 60 миллиардов стоят того, чтобы пожертвовать нынешним правительством Её Величества.

Второе – появляется ясность того, что Запад демонстрирует «атлантическое единство» не столь дружно, как прежде. Германия вообще под шумок скандала провела необходимое ей решение о «СП-2».

Третье – появляется, кто и чего сейчас в мировых делах хочет, а также кто и чего… может.

Четвертое – Трамп получает ещё один фронт борьбы: торговая война с Китаем не только объявлена, но и начинается. И не факт, что именно Трамп станет в ней победителем, если нефтедоллар получит конкурента в лице обеспеченного золотом нефтеюаня.

Пятое – становится ещё понятнее, как будет выстроена стратегия давления США на Россию через наши южные границы.

Шестое – Китай в ситуации, когда США будут давить, а Лондон не столь силен, как представлялось, наверняка ещё больше станет ориентироваться на Москву. Вопрос о дальнейшем сближении, закрепленном в новых масштабных документах, становится в повестку дня.

Седьмое – поляризация в мире продолжается. Американцы просто так лидерство не уступят. Британцы им в этом деле не нужны. Зато для США понадобятся соседи Китая и России для того, чтобы с их территорий беспокоить главных конкурентов.

Восьмое – менее только в этом раскладе заметна роль Европы. А на лицах европейских руководителей уже проступает тихий вопрос: «Что дальше?»

Сама европейская заявка на возвращение к нормальному сотрудничеству с Россией на фоне британской истерики говорит о многом – Совет Европы в разгар скандала заявил, что готов рассмотреть вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ (Парламентскую ассамблею Совета Европы).



Можем ли мы предположить, что «британское обострение», это – чистое проявление общей нервозности Запада в условиях проявления новых тенденций, что могут в перспективе привести к его, Запада, расставанию с ролью безоговорочного мирового лидера, которую он получил сотни лет назад, а сегодня увидел надпись «GAME OVER»?

