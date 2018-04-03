главным могильщиком американских авианосцев станет гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

ВОПРОС: Константин Юрьевич, расскажите про торпеды "Кит". Недавно прочитал, что эта новинка реально одна может потопить целый авианосец. Так ли это?

ОТВЕТ: Это никакая не новинка. Это торпеда 65-76К, то есть торпеда калибром 65 см., принятая на вооружение в 1976 году и наводящаяся на цель по её кильватерному следу.

В боекомплекте АПЛ проекта 671 РТМ, где я служил командиром ракетно-торпедной группы в 1982-84 гг., при выходе на боевую службу, находились 4 такие торпеды. Две – с ядерными боеголовками – в торпедных аппаратах и ещё две – уже с обычным ВВ – на стеллажах. Дальность хода – 50 км., скорость хода – 50 узлов (более 90 км. в час). Мощность ядерной боеголовки, конечно, никому на ПЛ не была известна. Но, судя по тому, что безопасная дистанция стрельбы такими торпедами составляла 11 км. (т.е. при меньшей дистанции стрельбы можно попасть под взрывную волну от собственной торпеды) это был очень мощный термоядерный заряд мегатонного класса. Мне в 1982-84 гг. пришлось трижды ходить с ними на боевую службу: под лёд в Арктику, в Средиземное море и к атлантическому побережью США.

В качестве одного из элементов топлива торпеда 65-76К содержит 2 тонны высококонцентрированной перекиси водорода, которая нестабильна и создаёт дополнительные проблемы при эксплуатации. В 2000-м году именно на эту торпеду списали катастрофу АПЛ «Курск». Якобы, утечка перекиси спровоцировала сперва её взрыв, а потом детонацию только боезапаса. Мне лично это представляется крайне маловероятным: перекись не взрывается, не детонирует, она «всего лишь» создаёт мощный объёмный пожар.

Как бы то ни было, торпеды 65-76К после этого с вооружения сняли. Но такое решение оставило действительно безоружными боле 20 атомных ПЛ, проектов 949А, 945, 971, основным вооружением которых были именно 650-мм торпедные аппараты. Поэтому через несколько лет торпеду 65-76 вернули в строй. Как говорят, уже в новом, модернизированном виде. Теперь она называется 65-76А, её дальность, если верить открытым источникам, возросла до 100 км. Про то, осталась ли высококонцентрированная перекись в качестве элемента топлива, не сообщается. В новом виде характеристики торпеды, действительно, выше, чем у зарубежных образцов.

Но «убийцами авианосцев» сегодня, в любом случае, являются не торпеды. Это могут быть ракеты «Оникс» или «Калибр», массовый пуск которых по авианосной группе можно осуществлять с дальности до 500 км. Или тяжёлая противокорабельная ракета Х-32 авиационного базирования (до 3 ед. на дальнем бомбардировщике Ту-22М3), которая имеет дальность полёта до 1000 км. и практически неуязвима для вражеской ПВО. А главным могильщиком американских авианосцев, непременно, станет гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» (скорость более 3 км. в сек., дальность более 2 000 км.), о котором Путин рассказал в своей знаменитой речи 1 марта.

ВОПРОС: Здравствуйте уважаемый Константин Юрьевич. Пишет вам ваш постоянный читатель и зритель. У меня к вам вопрос следующего содержания. Я недавно наткнулся на , в которой сказано, что наш перспективный мобильный ракетный комплекс МБР "Рубеж" был "принесён в жертву" ради боевого блока "Авангард", носителем которого станут МБР УР-100Н УТТХ. Но ведь это очень старая ракета, самой молодой более 30 лет! Спрашивается, а зачем на таких старых ракетах устанавливать новые блоки, тем более их осталось совсем мало? Кроме того, были "принесены в жертву БЖРК "Баргузин", создание которых отложили аж до 2027 года! Что это, как вы думаете: нехватка денег или компромисс с американцами?

ОТВЕТ: Действительно, после первомартовской речи Путина, про «Авангард» много говорят. (А мы, кстати, говорили о таком оружии задолго до этого. Например, ещё в ноябре 2017г. Желающие могут посмотреть )

Сам по себе «Авангард» - не ракета, а гиперзвуковой планирующий военный блок. После вывода ракетой-носителем в космос, на высоту в несколько сотен километров, он отделяется от неё, резко ныряет вниз, в атмосферу, ниже линии радиогоризонта, становится невидим для систем ПРО, и в диапазоне высот от 40 до 100 км. летит с колоссальной скоростью до 7 км. в сек., при этом маневрируя по высоте и курсу.

Не то что сбить, а даже обнаружить его современные противоракетные радары неспособны. В лучшем случае – буквально за несколько секунд до того, как он поразит намеченную цель.

В качестве носителя таких смертоносных «Авангардов», действительно, избраны ракеты ещё советского производства УР-100Н УТТХ «Стилет». Это межконтинентальная баллистическая жидкостная ракета 15А30 (УР-100Н, УТТХ значит «улучшенные тактико-технические характеристики»). «Стилет» - МБР третьего поколения с разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Стартовая масса 105 т. Забрасываемый вес 4 350 кг. или 6 боевых блоков мощностью до 750 килотонн каждый.

Начало разработки - 1969 г. Принята на вооружение в 1979 году. Всего в СССР было развернуто 360 МБР этого типа.

С первого взгляда, действительно, непонятно: зачем ставить новейший гиперзвуковой блок на старые ракеты? Но на самом деле всё не так просто.

Во-первых, у «Стилетов» очень широкий диапазон дальностей: от 1000 до 10 000 км. Кстати, именно следовательно во времена СССР они в основном были развёрнуты именно на Украине. Оттуда они держали под прицелом всю Западную Европу. Именно эту функцию, судя по всему, теперь будут выполнять «Авангарды» на ракетах УР-100Н УТТХ, которые на территории России базируются в Козельске (Калужская обл.) и Татищево (Саратовская обл.)

Оттуда они с равным успехом смогут поражать цели на территории Польши и Германии, Франции и Великобритании, США и Канады. Притом, кстати говоря, они смогут это делать и без ядерной начинки и даже, вероятно, вовсе без взрывчатого вещества, просто за счёт своей огромной кинетической энергии и точности наведения.

Во-вторых, ставить новейшие «Авангарды» на старые ракеты, которые близки к исчерпанию гарантийных сроков эксплуатации, никто и не собирается. Ещё в начале 2000-х годов хохлы отдали нам 32 ракеты УР-100Н УТТХ в счёт своих долгов за газ. Ракеты эти абсолютно новые, как говорится, «в масле». Они хранились на складах, без топлива, в законсервированном состоянии. При этом в России постоянно совершенствовались технологии продления гарантийного ресурса аналогичных ракет, которые стояли на вооружении в наших частях РВСН.

В результате, в 2011 году гарантийный срок их эксплуатации был определён в 36 (!) лет. Баки с топливом у «Стилета» ампулизированы, так что весь период эксплуатации ракета находится в заправленном состоянии, готовая к применению, в транспортно-пусковом контейнере, который обеспечивает требуемый режим эксплуатации. Значит, если «Стилеты» с «Авангардами» поставить на боевое дежурство в нынешнем, 2018 году, их можно будет гарантированно эксплуатировать аж до 2054 года!

В-третьих, МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» является самой надёжной в мире МБР. Из 165 пусков (по другим данным, из 172-х) – только 3 неудачных. Плюс к тому, шахтные пусковые установки «Стилета» долгое время удерживали первое место по устойчивости к поражающим факторам ядерного взрыва между прочих советских ракетных комплексов.

Американские эксперты в 1980-е годы оценивали вероятность уничтожения одной пусковой установки «Стилета» двумя попаданиями боевых блоков Mk12A с военный частью W78 (это БЧ от МБР Minuteman-III), мощностью по 335 килотонн каждый, лишь как 0.5 (т.е «фифти-фифти»). А, например, два боевых блока Mk4 с военный частью W76 (от БРПЛ Trident I C4), мощностью по 100 килотонн каждый, уничтожить эту шахтную пусковую установку вообще не могли (вероятность 0).

Таким образом, что мы имеем?

У нас уже есть готовые носители для «Авангарда» - это раз! Новые ракеты для него строить не надо. Есть и готовая инфраструктура: шахты, командные пункты и т.д. – это два. Т.е. 32 единицы ракет можно развертывать хотя сейчас, и стоить это будет на порядок меньше, чем если бы мы начали развёртывание с нуля! Кстати, универсальность этого комплекса будет уникальной: ведь в случае необходимости ничто не мешает вернуть на эти ракеты их изначальную, штатную боевую загрузку из 6 боевых блоков индивидуального наведения по 750 килотонн каждый! И, заметьте, наш соперник даже не будет знать, в каком именно варианте развернута группировка российских «Стилетов»…

Думаю, что именно с этими качествами ракет УР-100Н УТТХ и связано решение отложить развертывание мобильных «Рубежей» и железнодорожных «Баргузинов» за рамки госпрограммы вооружений 2018-27 гг. На фоне новых возможностей «Авангардов» они становятся просто избыточными. Нам ведь не нужно уничтожать Америку пять раз подряд, верно? Достаточно и одного раза, но зато – со стопроцентной гарантией!

Дай Бог, чтобы делать этого не пришлось. Но готовым быть надо всегда.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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