Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с первой леди страны Меланией Трамп принял 140 ежегодное пасхальное мероприятие Easter Egg Roll в Белом доме. Об этом сообщает Business Insider .

В понедельник, 2 марта, мероприятие, участие в котором приняли приблизительно 30 тысяч человек, возглавила жена президента США.

"От имени семьи Трамп, …, я просто хочу поблагодарить вас. Это особый год. Наша страна отлично справляется с ситуацией: посмотрите на экономику, посмотрите на происходящее. Все нелегко, но у нас никогда не было такой экономики, как сейчас. Она все больше, и лучше, и сильнее, - сказал Трамп гостям.

Отмечается, что множество гостей Белого дома сыграли в боулинг на лужайке, посоревновались в украшении яиц, а также чтении рассказов. Easter Egg Roll посетили члены семьи Трампа и некоторые сотрудники его администрации.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 1 апреля, состоялось празднование Пасхи между христиан западного обряда.

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