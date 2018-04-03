В Киеве 2 апреля неизвестные сожгли под зданием посольства Польши в Киеве флаг страны.

«В связи с манифестацией перед посольством Польши в Киеве 2 апреля, в ходе которого был сожжен польский флаг, в Министерство иностранных дел Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста», — сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел Польши, информирует svodka.net.

Внешнеполитическое ведомство было возмущено демонстративным поведением протестующих и отсутствием надлежащего ответа со стороны украинских правоохранителей.

«Представитель посольства Украины заверил, что украинская власть осудила этот низкий поступок, проинформировал о мероприятиях, проведенных компетентными службами, которые должны привести к быстрой установке и соответствующему наказанию его исполнителей», – отметили в ведомстве.

В МИД Польши добавили, что особую обеспокоенность вызывает тот факт, что это уже не первый антипольский случай за последние несколько недель в Украине.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал сожжение флага нападением на дружбу между странами и очередной провокацией.

«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это ни что иное, как очередная провокация, коварное набег на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций», — написал он на своей странице в Тwitter.

Кроме того, по словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, 2 апреля в горячую службу сообщили о том, что у посольства Польши собрались 5-7 человек со скрытыми лицами и сожгли флаг. Правоохранители приехали на место происшествия, но злоумышленники уже скрылись.

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«Эта акция была несанкционированная, у людей не было никаких отличительных знаков, также не было никаких лозунгов. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц)», — рассказал он в комментарии «Интерфакс-Украина».

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