МИД Польши направил Киеву ноту в связи с инцидентом у здания дипмиссии. В украинской полиции расследуют случившееся по статье "хулиганство". МИД Польши вручил украинскому дипломату ноту протеста Фото: msz.gov.pl "В министерство иностранных дел Польши был вызван заместитель посла Украины, которому вручили ноту протеста", – говорится в заявлении МИД.Польское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение в связи с вызывающим поведением демонстрантов и отсутствием "надлежащего ответа" со стороны украинских правоохранителей."Министерство особенно обеспокоено тем, что это очередной случай с антипольским подтекстом на территории Украины за последние недели", – отметили в пресс-службе.Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 2 апреля группа неизвестных (от пяти до семи человек) пришла к посольству Польши, скрывая свои лица.Они сожгли флаг и скрылись до приезда сотрудников полиции."Эта акция была несанкционированной, у людей не было никаких отличительных знаков, также не было никаких лозунгов. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса", – рассказал Крищенко.В ночь на 1 апреля во Львовской области был подожжен польский туристический автобус. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил 3 апреля, что подозреваемые в этом правонарушении задержаны. Также силовики задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, который произошел 14 марта, добавил Грицак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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