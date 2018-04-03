|
Возле посольства Польши в Киеве неизвестные сожгли польский флаг
|
03.04.2018 17:06
|
МИД Польши направил Киеву ноту в связи с инцидентом у здания
дипмиссии. В украинской полиции расследуют случившееся по статье
"хулиганство". МИД Польши вручил украинскому дипломату ноту
протеста Фото: msz.gov.pl "В министерство иностранных дел Польши
был вызван заместитель посла Украины, которому вручили ноту
протеста", – говорится в заявлении МИД.Польское
внешнеполитическое ведомство выразило возмущение в связи с
вызывающим поведением демонстрантов и отсутствием "надлежащего
ответа" со стороны украинских правоохранителей."Министерство
особенно обеспокоено тем, что это очередной случай с антипольским
подтекстом на территории Украины за последние недели", –
отметили в пресс-службе.Начальник Главного управления Национальной
полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил агентству
"Интерфакс-Украина", что 2 апреля группа неизвестных (от пяти до
семи человек) пришла к посольству Польши, скрывая свои лица.Они
сожгли флаг и скрылись до приезда сотрудников полиции."Эта акция
была несанкционированной, у людей не было никаких отличительных
знаков, также не было никаких лозунгов. По данному факту полиция
открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство,
совершенное группой лиц) Уголовного кодекса", – рассказал
Крищенко.В ночь на 1 апреля во Львовской области был подожжен
польский туристический автобус. Глава Службы безопасности Украины
Василий Грицак сообщил 3 апреля, что подозреваемые в этом
правонарушении задержаны. Также силовики задержали двух
исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском
кладбище во Львове, который произошел 14 марта, добавил
Грицак.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира