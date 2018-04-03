Несмотря на то, что современное общество постоянно обсуждает самые разнообразные темы, которые касаются секса, множество фактов не перестают удивлять и шокировать.

В некоторые из них совершенно невозможно поверить, однако с доводами ученых спорить напрасно. Топ-14 странных фактов о сексе собрал , передает

У хозяев собак секс происходит чаще, чем у хозяев котов

К такому выводу пришла британская компания VetPlus в ходе соцопроса любителей животных. Как выяснилось, у среднестатистического "собачника" секс происходит три раза в неделю, а у "кошатника" - только два.

Насколько удачна у женщины личная жизнь, видно по походке

Бельгийские ученые уверены, что походка сексуально удовлетворенной женщины более раскована и свободна, а дамы, у которых проблемы с личной жизнью, выглядят зажатыми.

Секс является профилактикой старческих болезней мозга

В ходе исследования специалисты из Мэрилендского университета нашли взаимосвязь между отсутствием регулярного секса и ухудшением мозговой деятельности с годами. Они обнаружили, что те, у кого было все в порядке с личной жизнью, реже жалуются на снижение мыслительной активности в целом, так как качественный секс является стимулом для гиппокампы – области мозга, которая отвечает за внимание и память.

Чувство юмора – путь к оргазму

Согласно докладу ученых в журнале Evolutionary Psychology, наибольшее удовольствие дамам доставляют уверенные в себе мужчины с хорошим чувством юмора.

Люди с разными политическими взглядами не ощущают сексуальный запах друг друга

Сексуальные симпатии зависят от аромата, который источает партнер, сообщает American Journal of Political Science. Наиболее возбуждающими нам кажутся запахи людей, которые разделяют наши политические взгляды.

Более активны в сексе любители горячих бутербродов

Действительно звучит неправдоподобно. И все же, по мнению американских ученых, любители жаренного сыра темпераментнее в постели и чаще готовы к сексуальным контактам, чем те, кто его не любит.

Гормональные контрацептивы меняют восприятие женщинами партнера

Так заложено природой, что женщин привлекают мужчины с набором генов, который максимально отличается от их собственного. В древние времена – это уберегало от кровосмешения и рождения слабого потомства.

Но при приеме некоторых противозачаточных таблеток происходят кардинальные изменения, и женщина выбирает партнера генетически похожего на нее.

Женщины могут сделать голос сексуальнее, а мужчины нет

Об этом свидетельствует исследование ученых из колледжа Олбрайт.

Влюбленность влияет на те же участки мозга, что и наркотики

Известно, что влюбленность может вызывать эйфорию. Психолог Хелен Фишер сделала МРТ мозга людям, которые находятся в состоянии влюбленности, и заметила, что изменения в мозге сходны с теми, которые вызывают такие наркотики, как кокаин и героин.

Секс способствует укреплению костей

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе утверждают, что качественный регулярный секс является профилактикой остеопороза и хрупкости костей.

Женщин привлекают мужчины в красном

Красный цвет – цвет страсти и любви. Кроме того, мужчины которые носят одежду данного цвета, производят на женщин чувство успешных и уверенных в себе.

Идеальная частота секса для счастья

Ученые с удивлением отмечают, что пары, которые занимаются сексом раз в неделю, выказывают большее удовлетворение жизнью, чем те, кто делают это чаще или реже.

Самый сильный мужской афродизиак

Чикагские ученые выявили, какой запах действует возбуждающе на мужчин. Им оказалась смесь аромата лаванды и тыквенного пирога.

Забавные текстовые сообщения увеличивают шансы на секс

Согласно соцопросам забавные смс-сообщения увеличивают шансы на свидание почти в 2,5 раза, а на секс на 39%.

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