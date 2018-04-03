"За" проголосовали 247 народных депутатов

За "проголосовали 247 народных депутатов, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

"Согласно ст. 6 и 34 регламента ВРУ ставлю на голосование предложение о необходимости присутствия на пленарном заседании ВРУ в среду с 12:00 руководителя САП Назара Холодницкий, директора НАБУ Артема Сытника", - сказал Парубий.

Напомним, руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявляет, что Брюссель известно о споры между антикоррупционных органами в Украине , и "это не производит хорошее впечатление".

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.

Ранее, в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкий нашли оборудования для прослушивания .