|Рада пригласила на заседание Сытника и Холодницкий
|03.04.2018 17:07
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"За" проголосовали 247 народных депутатовВерховная Рада пригласила на заседание 4 апреля руководитель САП Назара Холодницкий и директора НАБУ Артема Сытника. "
Фото: Радіо Свобода
За "проголосовали 247 народных депутатов, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".
"Согласно ст. 6 и 34 регламента ВРУ ставлю на голосование предложение о необходимости присутствия на пленарном заседании ВРУ в среду с 12:00 руководителя САП Назара Холодницкий, директора НАБУ Артема Сытника", - сказал Парубий.
Напомним, руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявляет, что Брюссель известно о споры между антикоррупционных органами в Украине , и "это не производит хорошее впечатление".
Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.
Ранее, в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкий нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий.