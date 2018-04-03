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Рада пригласила на заседание Сытника и Холодницкий
03.04.2018 17:07
Рада пригласила на заседание Сытника и Холодницкий
"За" проголосовали 247 народных депутатов
Верховная Рада пригласила на заседание 4 апреля руководитель САП Назара Холодницкий и директора НАБУ Артема Сытника. "
Рада пригласила на заседание Сытника и Холодницкий Фото: Радіо Свобода

За "проголосовали 247 народных депутатов, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

"Согласно ст. 6 и 34 регламента ВРУ ставлю на голосование предложение о необходимости присутствия на пленарном заседании ВРУ в среду с 12:00 руководителя САП Назара Холодницкий, директора НАБУ Артема Сытника", - сказал Парубий.

Напомним, руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявляет, что Брюссель известно о споры между антикоррупционных органами в Украине , и "это не производит хорошее впечатление".

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.

Ранее,  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкий нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель  прослушивали  кабинет антикоррупционного прокурора.

Сам  Холодницкий  подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко  подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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