В киевском парке им.Т.Шевченко в среду отметят Международный день просвещения по минной безопасности

Международный день просвещения по вопросам минной опасности отметят в среду, 4 апреля, в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 16.00, официальное открытие запланировано на 12.00 при участии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, председателя Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Ингрид Макдональд, главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованны Барберис, заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Алешки Симкич.

Министерство обороны, Государственная специальная служба транспорта, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная полиция, а также иностранные партнеры представят оборудование для разминирования, а также информацию о правильном поведении на загрязненных взрывоопасными предметами территориях, сообщил МИД.

Присоединиться к событию приглашаются все желающие.

8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН официально объявила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, отмечается ежегодно.