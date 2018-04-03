На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил 356,46 млн грн от продажи активов ликвидируемых банков, передает со ссылкой на сообщение Фонда.

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 37 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 356,46 млн грн. Из них на 241,54 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 23,88 млн грн — по реализации основных средств банков. Кроме того, 1,28 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 26,23 грн — от продажи дебиторской задолженности перед банками, 63,30 млн грн — от реализации активов группы „ценные бумаги/корпоративные права“, 0,24 млн грн — от продажи других активов”, - рассказали в Фонде.

Также отмечается, что на этой неделе запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 14 млрд 914,85 млн грн.

Из них на сумму 14 млрд 025,24 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 805,25 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, активы группы “ценные бумаги” выставлен на продажу за 0,24 млн грн и дебиторская задолженность — за 84,12 млн грн.

Напомним, ФГВФЛ предостерег клиентов неплатежеспособных банков от сотрудничества с третьими лицами, которые предлагают сомнительные с точки зрения законодательства услуги. Мошенники используют две схемы: первая направлена на заемщиков банка с векселями, вторая — на кредиторов, которым предлагается в качестве удовлетворения требований получить часть имущества банка.

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