© flickr.com, The U.S. Army Заместитель помощника министра обороны США по вопросам стратегии и развития вооруженных сил Элбридж Колби (Elbridge Colby) на днях , что американская модель ведения войны находится под угрозой и больше не гарантирует победу. США десятилетиями полагались на свою развитую индустриальную базу, огневую сила и господство на море и в воздухе. Теперь, по мнению высокопоставленного представителя Пентагона, этому всему приходит конец, так как последние два десятилетия Россия и Китай работали над модернизацией своих вооруженных сил и быстрее американцев внедряли передовые технологии, такие как искусственный интеллект и гиперзвуковое оружие. А только три года назад, в 2015 году, Эш Картер (Ash Carter), который был тогда министром обороны США, публично , что армия США — это самая сильная военная сила в истории человечества, «лучший стартап в истории», который победил фашизм, победил в Холодной войне, помог создать интернет, «Джи-пи-эс» (GPS), реактивный двигатель и полеты в космос. Впрочем, Картер предупреждал, что Россия и Китай постараются уменьшить технологическое отставание, но все равно никогда не смогут сравниться с «силой и изобретательностью американского духа». Уже в 2017 году, правда, следующий за Картером и нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) резко и сказал, что не стоит полагаться на то, что Бог гарантирует победу США, потому что противники Америки прилагают все усилия, чтобы лишить США конкурентного преимущества, что они пытаются подорвать превосходство США во всех областях, и что это дает общий эффект, который ощущается всеми в современном мире. Мэттис заявил, что несмотря на все технологические новшества в военном деле, милитаризацию космоса, кибероперации, системы ПВО и ПРО, самолеты пятого поколения и так далее, США все равно должны содержать дорогостоящие конвенциональные вооруженные силы, потому что если их не будет, то кто-нибудь решит, что можно уничтожить США. Нынешнее же выступление Элбриджа Колби, которое так сильно противоречит словам Картера, соотносится со знаменитой работой Рассела Уигли (Russell Weigley) "Американское видение войны"/"Война по-американски" (The American Way of War), которую он опубликовал в 1973 году, и которая по сей день активно цитируется в зарубежной военной среде и влияет на умы стратегов. Но уже тогда Уигли в своем труде более 40 лет назад писал, что после опыта в Индокитае сама идея того, что США могут в любой точке планеты утверждать свою волю путем взвешенного контролируемого и точечного насилия, вызывает сомнения. Об Уигли часто стали вспоминать после того, как стало ясно, что США никак не удается закончить на своих условиях войну в Ираке и Афганистане. Колби уверен, что сегодня русские и китайцы пытаются разрушить «теорию/стратегию победы» США, следовательно американцы должны брать инициативу в свои руки и противостоять теориям своих вероятных противников. Стратегия победы США будет заключаться в сочетании новейших технологий, обучения людей и выработки военной доктрины. Проблему с американским превосходством американский стратег видит в том, что все делается слишком долго, что Кремниевая долина и хайтек-компании не хотят работать с забюрократизированным Пентагоном и поэтому технологии медленно внедряются в вооруженные силы. Любопытно, что действия России военно-политические аналитики в свою очередь с тактикой маркетологов в стартапах Кремниевой долины. Суть заключается в поддерживании бесконечного цикла инноваций, когда беспрерывные эксперименты ограниченного масштаба позволяют анализировать, отметать гипотезы и в итоге выстраивать эффективно действующие меры. Россия, по мнению зарубежных экспертов, на деле занимается такими экспериментами на мировой арене и поэтому быстро адаптируется к новым условиям и развивает свои военные возможности. Колби, кстати, является также и одним из архитекторов новой Национальной оборонной стратегии США, где Россия и Китай открыто названы основными соперниками Вашингтона и «долгосрочными стратегическими конкурентами». Предполагается, что с Россией американцы сойдутся в борьбе на земле и в воздухе, а с Китаем основные сражение будут носить морской характер. Космос и киберпространство станут ареной войны как с русскими, так и с китайцами, и скорее только, американцы уже вряд ли когда-нибудь будут безраздельно господствовать в этих областях. В одном из своих аналитических докладов еще пару лет назад заместитель помощника министра обороны США своих коллег: «Действительно, многие наблюдатели отмечают, что эти потенциальные противники (Россия и Китай) рассматривают американскую космическую архитектуру как „Ахиллесову пяту" военной мощи США, в свете глубинной зависимости Америки от космических систем и уязвимости структуры военных спутников…космос становится еще одной сферой ведения боевых действий наравне с другими — воздухом, морем, сушей и областью распространения электромагнитных волн — в которой Соединенным Штатам придется соперничать и бороться за возможность доступа и эксплуатации этой территории, вернее, обеспечить безопасное и неоспоримое прохождение через нее и ее использование». Сегодня же Колби требует от военно-промышленного комплекса предложений по применению новых прорывных технологий, которые бы не были заоблачной фантастикой, а могли бы поступить на вооружение в ближайшее время для непосредственного использования в боевых действиях. Самолеты F-35 и авианосцы класса «Форд» в долгосрочной перспективе обещают стабильность и безопасность, это — хорошо для США, но, как говорит Колби, «неважно, если мы сильны в глобальном контексте, если мы завтра проиграем в Европе или на Тихом океане». Еще одно поле соперничества — это среда коммуникаций. Генерал Питер Галлахер, который ранее занимал должность директора департамента командования, управления, коммуникаций и компьютерных систем в Центральном командовании США, сегодня возглавляет недавно созданную в армии США «кросс-функциональную команду» (одну из восьми), которая занимается сетевой коммуникацией. По сути, Галлахер должен придумать, как противостоять русским и китайским хакерам, обеспечивать связь на поле боя, избегать «глушения» сигналов, управлять войсками без системы «Джи-пи-эс» и так далее. Галлахер, как и Колби, , что теперь война с равным противником будет вестись по-другому, и чтобы выжить в такой войне, надо менять подход к связи. Вместо видеопотоков на мониторах будут отрывочные короткие сообщения, на электронных картах будут абстрактные иконки, все радиосообщения будут вестись прерывисто, чтобы источник сигнала не засек враг, информация больше не будет идти напрямую на спутники на геостационарных орбитах, а будет в зашифрованном виде и по частям передаваться дронам, спутникам на низких орбитах, перебрасываться сотнями разных путей между наземными антеннами, чтобы соперник не мог их заблокировать все сразу, иерархия и система связи будет постоянно перестраиваться с помощью искусственного интеллекта, который будет автоматически адаптироваться к помехам, взломам и глушению, переключать частоты и так далее, чтобы поддерживать сигнал. «ДАРПА» (DARPA) в своих футуристических проектах работает над «новыми формами волн», которые трудно засечь. Предполагается, что в своих целях американскими военными будут активно использоваться гражданские системы и инфраструктура связи. В планах — использование квантовых компьютеров и одновременно навигацию по звездному небу, запуск большего множества военных миниатюрных спутников связи и создание в атмосфере «слоя» из беспилотников и дирижаблей, которые будут выступать в качестве ретрансляторов сигнала. Для навигации техника сможет общаться с другой техникой на коротком расстоянии и с помощью мощных сигналов, которые будет трудно заглушить, и так по цепочке в итоге танки, например, смогут выяснять свое местоположение. На земле будет установлена своя сеть трансляторов, которая будет дублировать или заменять спутниковую связь. Примерно так сегодня видят будущую радиоэлектронную войну с Россией и Китаем американские генералы, больше не уповающие на тотальное огневое превосходство и господство в воздухе. Илья Плеханов



