|Google снял рекламу в столичной подземке (видео)
|03.04.2018 17:12
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Компания Google сняла рекламу в киевском метрополитене, пишет издание Обозреватель.
Три видеоролика сервиса платежей Google Pay опубликованы в YouTube. С помощью этого приложения можно оплачивать проезд в общественном транспорте.
Для рекламы использовали столичные станции «Дорогожичи» и «Золотые ворота».
Производством роликов занималось украинское digital-агентство Skykillers.
Google Pay предназначен для оплаты покупок на сайтах, в приложениях, магазинах, а также для оплаты проезда в общественном транспорте.
Сервис позволяет подключать платежные карточки и сохранять платежную информацию. Google Pay сохраняет также историю платежей и позволяет подключать карты постоянного клиента, подарочные карты и специальные предложения.
Сервис имеет рейтинг 4,2 из возможных 5 в Google Play.