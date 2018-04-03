Компания Google сняла рекламу в киевском метрополитене, пишет издание Обозреватель.

Три видеоролика сервиса платежей Google Pay опубликованы в YouTube. С помощью этого приложения можно оплачивать проезд в общественном транспорте.

Для рекламы использовали столичные станции «Дорогожичи» и «Золотые ворота».

Производством роликов занималось украинское digital-агентство Skykillers.

Google Pay предназначен для оплаты покупок на сайтах, в приложениях, магазинах, а также для оплаты проезда в общественном транспорте.

Сервис позволяет подключать платежные карточки и сохранять платежную информацию. Google Pay сохраняет также историю платежей и позволяет подключать карты постоянного клиента, подарочные карты и специальные предложения.

Сервис имеет рейтинг 4,2 из возможных 5 в Google Play.

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