Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали одного из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом сообщил глава Службы безопасности Василий Грицак.

По его словам, также были установлены личности еще двоих подозреваемых, которые на данный момент не находятся на территории Украины.

Грицак заверил, что в ближайшее время будут обнародованы все подробности производства.

Помимо этого стало известно, что во время обысков у подозреваемых были изъяты несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к организации покушения.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил, что Служба безопасности Украины установила исполнителей теракта у телеканала "Эспрессо" 25 октября 2017 года.

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