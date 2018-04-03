Порядок выступления конкурсантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Он уже одобрен руководством Европейского вещательного союза.

svodka.net/

Стал известен порядок выступлений участников на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в мае в Лиссабоне. Об этом сообщается на сайте песенного конкурса во вторник, 3 апреля, информирует svodka.net.

Так, представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 – последним во втором полуфинале.

Отмечается, что порядок выступления конкурсантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Он был одобрен исполнительным руководителем Европейского вещательного союза (EBU) Йоном Ола Сандом и председателем наблюдательного совета Фрэнком Дитером Фрейлином.

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«С 2013 года продюсеры принимают решение о текущем порядке шоу, чтобы создать более захватывающее телевизионное шоу и обеспечить, чтобы каждая песня выделялась2, – говорится в сообщении.

Порядок выступления участников в полуфиналах Евровидения-2018 выглядит так:

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