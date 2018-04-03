По сообщению издания The Sun, голливудские актеры Анджелина Джоли и
Брэд Питт пришли к соглашению по вопросу опеки над детьми. Джоли и
Питт пришли к общему знаменателю Фото: EPA Об этом сообщает The
Sun.По информации издания, Джоли согласилась разрешить Питту не
только видеть детей, но и принимать полноценное участие в их
воспитании.Джоли подала на развод с Питтом, объяснив, что
делает это для сохранения здоровья семьи. Джоли и Питт
поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004 года. Слухи о
разводе пары появились еще в декабре 2015 года. Джоли и Питт
воспитывают шестерых детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса, Нокса и
Вивьен.
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