По сообщению издания The Sun, голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению по вопросу опеки над детьми. Джоли и Питт пришли к общему знаменателю Фото: EPA Об этом сообщает The Sun.По информации издания, Джоли согласилась разрешить Питту не только видеть детей, но и принимать полноценное участие в их воспитании.Джоли подала на развод с Питтом, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи. Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004 года. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года. Джоли и Питт воспитывают шестерых детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса, Нокса и Вивьен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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