Трещина в Кении может через 50 млн лет разломать Африку на несколько частей. Фото: repubblica.it

Разлом может разделить Африку на две части и продолжает увеличиваться.

Геологи давно ведут наблюдение за этим регионом. Нынешнее явление — лишь одно из множества. Щитовой вулкан Сусва, который лежит в основе долины, продолжает вулканическую деятельность под землей, и ее участки становятся подвижными. Среди других факторов — рост сейсмической активности и проливные дожди. Это привело к сильному разрушению литосферы. Новые трещины заполняются вулканическим пеплом, пишет Repubblica.

Скорость, с которой Нубийская и Сомалийская плиты отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год.

Ученые утверждают, что из-за масштабных трещин Африка распадется на две части. Это произойдет лишь через 50 млн лет. Новый континент будет включать в себя Эфиопию, Кению, Сомали и частично Танзанию.

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