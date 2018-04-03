Подруга народного депутата Украины Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина, с которой он вместе проживает, обладает сразу двумя автомобилями элитных марок - Mercedes-Benz и Porsche Panamera. Об этом свидетельствуют данные декларации нардепа, передает

Из декларации следует, что автомобилем Mercedes-Benz S600L 2001 года выпуска А.Байбородина владеет с 2014 года. А вот авто Porsche Panamera за почти 5,3 млн грн - совершенно новое. А.Байбородина получила его в собственность в сентябре прошлого года.

Кроме того, из документа понятно, что А.Байбородина стала обладательницей сережек бренда Van Cleef, стоимостью 192 105 грн. В декларации С.Рыбалки отмечается, что указанные серьги А.Байбородина получила 8 марта 2017 года. И похоже, что это был его дар, ведь в декларации за предыдущие годы С.Рыбалка часто декларировал серьги Van Cleef стоимостью 192 105 грн, как свою собственность (с 30.07.2015 года).

Отметим, что впервые фамилия А.Байбородиной появилась в декларации С.Рыбалки за 2017 год. Ранее радикал состояние свое подруги в декларации не отражал, однако включил ее в список соавторов одного из своих законопроектов.

Так, в прошлом году А.Байбородина попала в авторский коллектив документа № 7183-1 "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" № 7183-1.

Коллеги С.Рыбалки по фракции назвали такой его жест "неэтичным". Что касается сути этого проекта закона, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным и популистским.

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