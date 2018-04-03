Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

На заседании комитета за рекомендацию принять проект постановления № 5642 "О признании работы первого заместителя министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины, Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращении в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности" проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании депутатов, сообщает LB.ua.

По словам автора проекта Игоря Шурмы, Ульяна Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.

Глава Комитета Ольга Богомолец отметила, что "теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун".

Напомним, осенью 2013 года Ульяна Супрун вместе с мужем переехала из США в Украину. Во время Революции достоинства была в Киеве на Майдане.

Она работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала организацию "Защита Патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

В октябре 2015 года стала консультантом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

В июле 2015 года получила украинское гражданство.

До нее и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский. С назначением Супрун Шафранский уволился из Министерства здравоохранения.

При Супрун в Украине была начата реформа здравоохранения по принципу "деньги идут за пациентом".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира