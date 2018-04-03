Известная украинская певица, победительница международного песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году, Джамала поделилась снимком детской комнаты, которая принадлежит ее недавно рожденному сыну. Соответствующее фото обнародовано на ее странице в Instagram.

"Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе", - говорится в подписи к снимку.

Напомним, что полное имя сына Джамалы - Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов. Он родился 27 марта 2018 года.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, популярная украинская певица Джамала разместила на своей странице в Instagram романтичную подборку совместных фотографий с мужем.

Известная певица, победительница Евровидения-2016 Джамала во вторник, 27 марта, в первый раз стала мамой - исполнительница родила сына. Стоит отметить, что малыша назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

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