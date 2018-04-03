Вероника Коваленко представила на премьеру песни "Она одна"
03.04.2018 17:21
Вероника Коваленко представила на премьеру песни "Она одна"
Вероника Коваленко, яркая полуфиналистка проекта «Голос.Діти»,
которая успешно перепела группу Грибы и завоевала доверие самого
Монатика, представляет космический
авторский хит "Она одна".- Это моя первая значимая авторская
песня, с которой я начинаю свое творчество, как музыкант. Каждый
найдет в ней свой смысл, я же пою о той далекой Планете, где можно
быть сильной, смелой, светить и достигать
желаемого. Мне приятно, что в моем творчестве меня
поддерживают моя семья, творческая команда и любимые поклонники. Я
безумно благодарна Диме Монатику за все, его советы очень ценны и
непременно важны для моего будущего, - комментирует Вероника.