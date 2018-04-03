Вероника Коваленко представила на премьеру песни "Она одна" Вероника Коваленко, яркая полуфиналистка проекта «Голос.Діти», которая успешно перепела группу Грибы и завоевала доверие самого Монатика, представляет космический авторский хит "Она одна".- Это моя первая значимая авторская песня, с которой я начинаю свое творчество, как музыкант. Каждый найдет в ней свой смысл, я же пою о той далекой Планете, где можно быть сильной, смелой, светить и достигать желаемого. Мне приятно, что в моем творчестве меня поддерживают моя семья, творческая команда и любимые поклонники. Я безумно благодарна Диме Монатику за все, его советы очень ценны и непременно важны для моего будущего, - комментирует Вероника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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